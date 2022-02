Büren

Es erinnert an Star Trek oder einen anderen Science-Fiction-Film, ist aber keine ferne Realität. In der vergangenen Woche war das Parabelflugzeug „Air Zero G“ vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Flughafen Paderborn/Lippstadt in Büren-Ahden zu Gast, wo an Bord zukunftsweisende Experimente in der Schwerelosigkeit durchgeführt wurde. Das WESTFALEN-BLATT stellt exemplarisch einige Projekte vor.

Von Jörn Hannemann