Fünf Sportstätten im Kreis Paderborn werden mit Millionen gefördert

Mit 1,5 Millionen Euro fließt die höchste Summe in die Sanierung des Sportzentrums Maspernplatz in Paderborn. Mit 1,179 Millionen Euro wird die Modernisierung und Aufwertung des Aatalstadions in Bad Wünnenberg gefördert.

539.000 Euro sind für den Bau einer Outdoor-Arena in Borchen bestimmt, mit 940.000 Euro wird die Sanierung der Turnhalle an der Josefschule in Büren unterstützt, für die Erweiterung und Sanierung des Sportheims Laumeskamp in Delbrück gibt es 1,079 Mio. Euro.

„Das ist ein Meilenstein für die Sportstättensanierung im Kreis Paderborn. Über das Investitionsprogramm fließt in diesem Jahr etwa genauso viel Fördergeld in die Region wie über das Programm Moderne Sportstätten in vier Jahren“, erläutert der Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU).

„Umso bedauerlicher ist es, dass der Bund den Investitionspakt jetzt aufgekündigt hat“, ärgert sich der Delbrücker, der im Landtag auch Vorsitzender des Sportausschusses ist. Somit können für das Jahr 2023 keine Anträge mehr gestellt werden. Ursprünglich waren die Bundesmittel für den Investitionspakt bis 2024 vorgesehen.