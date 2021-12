Geflügelpest: Alle Schutzzonen im Kreis Paderborn werden aufgehoben

Die Schutzzonen umfassen einen Radius von mindestens drei Kilometern Durchmesser rund um den jeweils betroffenen Hof.

In den betroffenen Zonen liegen 340 Geflügelhaltungen mit insgesamt rund 599.500 Tieren. Für sie gelten auch in der Überwachungszone weiterhin strenge Auflagen: So dürfen weder Tiere, Fleisch oder Eier transportiert werden. Allerdings gelten in der Überwachungszone etwas erleichterte Bedingungen für Ausnahmegenehmigungen. Die Herabstufung ist laut Kreis möglich, da bei den klinischen Untersuchungen seitens des Kreisveterinäramtes keinerlei weiteren Auffälligkeiten festgestellt wurden. Die Aufstallpflicht gilt weiterhin für das gesamte Kreisgebiet.

Die Überwachungszonen rund um den ersten und zweiten Ausbruch wurden bereits aufgehoben. Das hatte allerdings keinerlei Auswirkungen auf die dortigen Geflügelhaltungen, da sich die Bereiche mit den Überwachungszonen späterer Ausbrüche überschneiden. Auf der Internetseite des Kreises Paderborn ist unter kreis-paderborn.de/gefluegelpest eine interaktive Karte eingestellt. Dort können Halter überprüfen, ob sie in einer der Restriktionszonen liegen. Treten weiterhin keine neuen Verdachtsfälle auf Geflügelpest auf, können zum 3. Januar 2022 alle Restriktionszonen aufgehoben werden.

Bei Verdacht auf Geflügelpest sollte umgehend das Veterinäramt unter der Telefonnummer 05251/3083939 kontaktiert werden (erreichbar: Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr). Am Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, ist das Infotelefon nicht besetzt. An den Feiertagen sowie außerhalb der Servicezeiten des Infotelefons können die Veterinäre über die Kreisleitstelle unter der 02955/76760 erreicht werden.

