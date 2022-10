Geflügelpest: Nordwesten des Kreises Paderborn wird Risikogebiet

Ein weiterer Fall der Geflügelpest im Kreis Gütersloh sorgt auch für noch strengere Maßnahmen im Kreis Paderborn. Unter anderem erklärt das Kreisveterinäramt den Nordwesten des Kreises von Dienstag, 25. Oktober, an zum Risikogebiet. Das hat der Kreis Paderborn am Montag mitgeteilt.

Nach den Fällen in Rietberg-Varensell und Verl in der vergangenen Woche vermeldet der Kreis Gütersloh nun einen weiteren bestätigten Fall der hochansteckenden Aviäre Influenza in Verl. Wie bei den ersten Fällen werden rund um den Ausbruchsbetrieb im Kreis Gütersloh eine 3-Kilometer-Schutzzone sowie eine 10 Kilometer-Überwachungszone festgelegt, die weit in den Kreis Paderborn ragen. Nach Delbrück und Gütersloh ist jetzt auch Salzkotten betroffen.

Um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, werden Teile des Kreises Paderborn vom Kreisveterinäramt Paderborn zudem ab Dienstag, 25. Oktober, zum Risikogebiet erklärt. „Hier gilt eine Aufstallpflicht“, teilt der Kreis mit.

Betroffen ist das nordwestliche Gebiet des Kreises Paderborn – begrenzt im Norden durch die Kreisgrenze Gütersloh/Paderborn, im Osten durch die Bundesautobahn A33, im Süden durch die Bundesstraße B1 und im Westen durch die Kreisgrenze Soest/Paderborn. Das bedeutet, dass sämtliches Geflügel wie Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse in geschlossenen Ställen oder in einer Vorrichtung, beispielsweise in einer Voliere, unterzubringen ist. Da der Geflügelpesterreger durch direkten Kontakt mit Wildvögeln, aber auch indirekt über infiziertes Futter und Wasser übertragen werden kann, muss die vorgeschriebene Vorrichtung sowohl nach oben eine gesicherte dichte Abdeckung als auch eine Seitenbegrenzung haben, um das Eindringen von Wildvögeln zu verhindern.

Futter für Wildvögel unzugänglich aufbewahren

Geflügel darf nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen gefüttert werden. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen das Geflügel in Berührung kommen kann, müssen für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. Zudem darf kein Oberflächenwasser für das Tränken der Tiere genutzt werden, zu dem Wildvögel Zugang haben.

„Eine Übertragung des Virus ist darüber hinaus auch durch Gerätschaften, Stiefel und Kleidung möglich. Deshalb müssen die Stallpflicht und Biosicherheitsmaßnahmen wie Zutrittsverbote für Ställe, Wechseln der Kleidung und Desinfektionsmaßnahmen streng eingehalten werden“, heißt es in der Mitteilung des Kreises.

Vogel-Ausstellungen, -Märkte und -Schauen verboten

Verboten sind zum Schutz vor der Geflügelpest ab dem 25. Oktober auch Vogelausstellungen, -märkte, -schauen, Wettbewerbe mit Vögeln sowie Veranstaltungen ähnlicher Art. „Ansammlungen von Vögeln und Menschen, die über die Vogelhaltung üblicherweise eng miteinander verbunden sind und aus unterschiedlichsten Regionen zur Beschickung oder zum Besuch der Veranstaltungen anreisen, bedeuten ein hohes potenzielles Risiko der Erregerverbreitung“, sagt Kreisveterinärin Dr. Elisabeth Altfeld.

„Die Aufstallpflicht und alle damit einhergehenden Maßnahmen sind absolut notwendig, um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest zu vermeiden“, sagt Altfeld. Diese Regelungen gelten zunächst für zwei Monate und sind bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Wie bei Ausbrüchen der Geflügelpest in den vergangenen Jahren, wurde bei der Risikobewertung des Kreises Paderborn zugrunde gelegt, dass der Kreis Wildvogeldurchzugsgebiet für wildlebende Watt- und Wasservögel ist. Die Wildvögel nutzen die vorhandenen zahlreichen Wasserflächen als Rast- und Nahrungsgebiete.

Eine interaktive Karte mit den Schutzzonen sowie eine Karte zum Risikogebiet sowie alle aktuellen Informationen und Regelungen sind auf der Sonderseite www.kreis-paderborn.de/gefluegelpest hinterlegt.