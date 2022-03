Zu einer Geldstrafe von 3600 Euro (120 Tagessätze) wegen fahrlässiger Körperverletzung hat das Paderborner Amtsgericht am Mittwoch einen 63-jährigen Mann aus Lichtenau verurteilt, dessen Hunde im September vergangenen Jahres eine Joggerin angefallen hatten.

Die vier Tiere der Rasse Briard hatten die damals 58-jährige Frau an einem Sonntagabend in der Feldflur zwischen Borchen und Lichtenau von hinten angefallen, sie zu Boden gerissen und durch Bisse vom Oberkörper bis zu den Füßen so schwer verletzt, dass sie eine Woche im Krankenhaus bleiben und zwei Mal operiert werden musste. Noch heute, schilderte die Frau als Zeugin, leide sie unter den Folgen des Zwischenfalls. Vor allem eine besonders tiefe und große Wunde im Oberschenkel habe lange nicht heilen wollen. Bis Anfang Januar sei sie krankgeschrieben gewesen.