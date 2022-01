Generalvikar von Debatte „tief bewegt“

Pfarrer Martin Beisler aus Salzkotten beteiligt sich an Aktion „Out In Church“ – solidarisch mit queeren Beschäftigten

Salzkotten

Es gebe viele unterstützende, motivierende und positive Rückmeldungen aus vielen Bereichen, übermittelte am Dienstag auf WV-Anfrage der Leiter des Pastoralverbundes Salzkotten, Pfarrer Martin Beisler. Der 58-jährige, der seit 31 Jahren Priester ist, zählt zu den rund 120 Priestern und Beschäftigten der katholischen Kirche, die sich am Montag in der Aktion „Out In Church“ geoutet haben.

Von Marion Neesen