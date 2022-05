Generationswechsel bei Klingenthal

Zuletzt war Felix Klingenthal Assistent der Geschäftsführung. Jetzt rückt er in die Geschäftsführung auf und steuert die Geschicke des Südrings sowie der vier weiteren Einkaufscenter in Salzkotten, Steinheim, Gütersloh und Emsdetten.

Nach dem Abitur absolvierte Felix Klingenthal zunächst eine Ausbildung beim Discounter Aldi als Kaufmann im Einzelhandel. Das war in der Nähe von Köln. „Ich habe unter anderem an der Kasse gesessen sowie Obst und Gemüse aufgepackt. Seitdem weiß ich, was die vielen Verkäuferinnen in den Supermärkten Tag für Tag leisten. Dieses Basiswissen zu bekommen, war mir sehr wichtig“, berichtet er. Anschließend wechselte er zum Unternehmen Edeka, wo er im Bereich Expansion/Standortentwicklung tätig war.