Erzbistum Paderborn: Missbrauch wichtigstes Thema beim synodalen Prozess

Dem sexuellen Missbrauch mit Konsequenz zu begegnen, ist für Katholiken im Erzbistum Paderborn das mit Abstand wichtigste Anliegen beim weltweiten synodalen Prozess der katholischen Kirche. In einer Online-Abstimmung der Erzdiözese kam das Thema mit 89 Prozent unter zehn Problemen und Fragestellungen auf Rang 1, wie das Generalvikariat am Montag (16. Januar) mitteilte.

Mit jeweils rund 70 Prozent der Stimmen folgten „Kirche auf Augenhöhe mit den Menschen sein“ und die Stellung der Frau in der Kirche. An dem anonymisierten Voting hatten sich den Angaben zufolge 1848 Menschen beteiligt, davon 60 Prozent Frauen. Bei den Altersgruppen dominierten die 50- bis 80-jährigen mit rund 57 Prozent; 28,7 Prozent waren zwischen 30 und 50 Jahre alt. Fast zwei Drittel der Abstimmenden gaben an, in der Kirche engagiert zu sein.

Vor der Abstimmung hatten Katholikinnen und Katholiken in Online-Foren die zehn drängendsten Fragen benannt. Die Durchführung einer solchen Befragung hatte der Vatikan den Ortskirchen als Aufgabe mitgegeben. Die Ergebnisse aus den einzelnen Diözesen werden demnach durch die Deutsche Bischofskonferenz für die europäische Kontinentalversammlung des weltweiten synodalen Prozesses im Februar in Prag zusammengefasst.