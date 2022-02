Goldener Kompass für Carsten Linnemann

ie Mittelstands- und Wirtschaftsunion Nordrhein-Westfalen (MIT) zeichnet mit dem „Goldenen Kompass“ Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik aus. In diesem Jahr wurde der ehemalige MIT-Bundesvorsitzende und jetzige stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Carsten Linnemann mit diesem Preis gewürdigt.

Mittelstandsvereinigung NRW zeichnet ihren ehemaligen Bundesvorsitzenden in Bad Lippspringe aus

Bei einem Empfangs in der Fischerhütte Bad Lippspringe gratulierten Weggefährten dem heimischen Bundestagsabgeordneten (von links): Martin Hornberger (Geschäftsführer SC Paderborn), Daniel Sieveke (stv. CDU-Landesvorsitzender), Carsten Linnemann, Ulrich Lange (Bürgermeister und stv. MIT-Landesvorsitzender), Landrat Christoph Rüther und Stefan Simmnacher (MIT Landesgeschäftsführer).

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Bad Lippspringe nutzte MIT-Landesvorsitzender und Bürgermeister Ulrich Lange zusammen mit Mitarbeitern seiner Verwaltung die Gelegenheit zu einem Austausch über die bürokratischen Hürden im System der kommunalen Förderprogramme. Lange: „Den Ministerialbürokratien gelingt es einfach nicht, die erforderlichen finanziellen Mittel durch einfache und einheitliche Programme zu steuern, weil sich jeder Beamte in diesem Apparat einen Orden für immer kompliziertere und realitätsferne Förderrichtlinien anheften will. Wir als kleine Kommune dürfen uns dann tagtäglich durch einen unübersichtlichen Förderdschungel mit zahlreichen Fallstricken und unpassierbaren Pfaden kämpfen.“ Der neue Vorsitzende der CDU-Programmkommission, Carsten Linnemann, versprach, die aufgezeigten Beispiele des „grassierenden Förderwahnsinns“ in der Programmdebatte zu berücksichtigen.

Informieren konnte sich Linnemann im Anschluss bei einem Besuch des Unternehmens RTB auch über die künftige Mobilitätsstrategie der Badestadt und zeigte sich überzeugt von dem geplanten Integrativen Verkehrskonzept und den Plänen zur Einrichtung eines zentralen „Mobilitätshafens“.