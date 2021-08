„Grenzenlos verbunden“ mit guter Resonanz

Mit seiner Aktion „Grenzenlos verbunden“ hat das Erzbistum Paderborn Betroffenen der Hochwasserkatastrophe vom Juli das Angebot gemacht, kostenlos Erholung und Begleitung in seinen Bildungshäusern zu finden. Bis zu zehn Anrufer, potenzielle Gäste oder Helferinnen und Helfer, die sich über das Angebot freuten und weitere Erkundigungen einholten, erreichen täglich die zentrale Hotline, teilte das Erzbistum mit.

Betroffene der Hochwasserkatastrophe nutzen kostenloses Erholungsangebot in Bildungshäusern des Erzbistums Paderborn

Die Aktion „Grenzenlos verbunden“ des Erzbistums Paderborn hat eine gute Resonanz: Betroffene der Hochwasserkatastrophe melden sich, um kostenlos in einem der sechs Bildungshäuser eine Auszeit erleben zu können – beispielsweise im Bildungs- und Tagungshaus Liborianum in Paderborn.

„Wir bekommen oft die Rückmeldung, dass Familien gerne in den Herbstferien unser Angebot wahrnehmen möchten. Nachgefragt sind bisher unsere Bildungshäuser in Elkeringhausen, Hardehausen und Paderborn“, sagt Andreas Hölscher als Leiter der Abteilung „Bilden + Tagen“ im Erzbischöflichen Generalvikariat. Die Abteilung koordiniert das Angebot der sechs bistumseigenen Bildungshäuser. „Aus den Regionen Rösrath im Bergischen Land, Bad Bodendorf, Overath, Rheinbach, Sundern, Erft­stadt-Liblar sowie Hellenthal haben sich bisher zehn Einzelpersonen und Familien gemeldet und für die kommenden Wochen das Angebot gebucht“, ergänzt Stefan Laskowski, stellvertretender Leiter des Bildungs- und ­Tagungshauses Liborianum in Paderborn.

Für die Zeit der Herbstferien werde eine erhöhte Nachfrage erwartet, ergänzt Hölscher. „Bei Bedarf wird darüber nachgedacht, das Angebot aufgrund von interessierten Nachfragen über das Ende der Herbstferien hinaus auszuweiten.“

In den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen sei über die Medien als auch durch direkte Anschreiben an die Behörden und Krisenstäbe sowie über die örtlichen Caritasverbände über das Angebot des Erzbistums Paderborn informiert worden. Familien wie ältere Menschen aus den vom Hochwasser betroffenen Gebieten fragen nach dem Angebot des Erzbistums. Den Gästen in den Bildungshäusern des Erzbistums werde möglichst ein Rundum-Sorglos-Paket angeboten – von der Unterkunft über die Verpflegung und Freizeitmöglichkeiten bis hin zu Seelsorgeangeboten, führt der Leiter der Abteilung „Bilden + Tagen“ aus. Die Unterbringung und Verpflegung sowie das von den Häusern organisierte Programm ist für die Betroffenen kostenlos. Sie tragen nur die Reisekosten und private Freizeitangebote außerhalb des Programms, aus dem sie individuell auswählen können.

Auch im Blick auf die verschiedenen Angebote, die den Betroffenen gemacht werden, findet die Aktion „Grenzenlos verbunden“ des Erzbistums eine gute Resonanz, denn andere Einrichtungen schließen sich ihr an. „Das Begleitprogramm für den Aufenthalt der Gäste variiert nach Aufenthaltsort und richtet sich auch nach den Eigenheiten der einzelnen Bildungshäuser. Gäste im Paderborner Liborianum können beispielsweise kostenlos das Erzbischöfliche Diözesanmuseum besuchen, sich in der Therme in Bad Lippspringe erholen oder das Gelände der Landesgartenschau dort erkunden“, erklärt Stefan Laskowski.

Über die Aktion „Grenzenlos verbunden“ des Erzbistums Paderborn, durch die Betroffene der Hochwasserkatastrophe in den sechs Bildungshäusern des Erzbistums kostenlos eine Auszeit erleben können, informiert die Homepage www.grenzenlos-verbunden.de. Dort werden die einzelnen Häuser vorgestellt und über das Angebot im Detail informiert. Dort finden sich auch die Kontaktdaten, um sich anzumelden.