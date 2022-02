Büren

Die Pläne klingen ambitioniert und visionär. Ein unter Führung des Kreises Paderborn geformtes Netzwerk aus rund 30 Firmen, der Universität und dem Fraunhofer-Institut will den Flughafen Paderborn-Lippstadt zum Innovationszentrum für nachhaltige Luft- und Raumfahrt-Technologien sowie effiziente Flughafen-Infrastrukturen entwickeln. Der Airport in Büren-Ahden soll damit so etwas wie ein Flughafen der Zukunft beziehungsweise zum Testfeld für Innovationen werden, die von OWL aus den Weg in die Luftfahrt-Welt finden sollen.

Von Oliver Horst