Haarener pflanzen 1000 Bäume

Nun sollen etwa 1000 Bäume am Sachsbusch in die Erde gebracht werden. Los geht es bereits am Freitag, 25. März, um 14 Uhr. Am Folgetag geht es um 9 Uhr weiter bis in den Nachmittag hinein. Der SV freut sich auf zahlreiche große und kleine helfende Hände. Treffpunkt ist jeweils am Klärwerk am Sachsbusch. Mitzubringen ist ein Spaten. Für die Verpflegung während des Arbeitseinsatzes sorgt der Sportverein. Ebenfalls am Samstag, 26. März, lädt der Heimat- und Verkehrsverein zur gemeinsamen Gräbensäuberung des Dorfes ein. Los geht es um 9 Uhr an der Turnhalle Haaren. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten unter m.wierzchula@t-online.de (Sportverein) zur Baumpflanzaktion sowie unter stefanguenther2@gmx.net (Heimat- und Verkehrsverein) zur Aktion „Saubere Gräben“.

Die nächste Challenge wartet

Nach getaner Arbeit am Samstag laden beide Vereine alle Helfer zu einem gemeinsamen Abschlussfest am Sachsbusch ein. Auch im Frühjahr dieses Jahres bietet der Sportverein wieder eine Challenge für Sportbegeisterte in Haaren an. Gestartet wird im April. Weitere Informationen dazu sollen in Kürze auf der Internetseite des Sportvereins (www.rot-weiss-haaren.de), in den Aushängen im Dorf sowie in den sozialen Medien folgen.