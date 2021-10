„Hakuna Matata“ am Kilimandscharo

Zum Glück gab es bei der gut einwöchigen Tour den höchsten Berg Afrikas rauf und wieder runter gewissermaßen „Hakuna Matata“.

Hakuna Matata – das ist ein Spruch aus der afrikanischen Sprache Swahili. Wörtlich übersetzt heißt er „Es gibt keine“ (hakuna) „Probleme/Schwierigkeiten (matata)“. Körperliche Anstrengungen gab es dagegen allerdings täglich. Schließlich ist der Kilimandscharo, höchster freistehender Berg der Erde, 5895 Meter hoch.

„Daumen hoch!" Hans-Georg Grundmeier steht mit seinem Mountainbike an der Vegetationsgrenze. Im Hintergrund, noch viele Kilometer entfernt, ist der teils wolken­umhüllte Gipfel (5895 Meter) des Kilimandscharo zu erkennen. Foto:

Wer nicht wirklich fit ist, wer sich nicht vorbereitet hat, schafft es nicht weit, nicht mal durch den Urwald am Fuß des Weltkulturerbes, nicht bis zur Vegetationsgrenze des Massivs weitaus höher gelegen, geschweige denn bis ganz rauf zum Gipfel, dem Uhuru Peak. „Das wussten wir vorher natürlich“, erzählt Hans-Georg Grundmeier (55) in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

Und doch sind die Herausforderungen live in diesem riesigen Nationalpark noch mal eine andere „Nummer“, haben die beiden Abenteurer direkt am Kili festgestellt.

Gemeinsam mit neun weiteren Mountainbikern und begleitet von einheimischen Trägern sowie Guides, die die staubigen Pisten, die durchweg holprigen Wege, die nicht ungefährlichen Geröllstrecken und die fünf Vegetationszonen kennen, machten die Biker rund 1000 Höhenmeter am Tag. „Das ist schon eine ganze Menge. Mehr wäre auch gar nicht möglich gewesen, Akklimatisation ist ein Muss, weil die Luft ja immer dünner wird“, denkt Grundmeier an ein Erlebnis zurück, das in seinem Leben wohl einmalig bleiben wird.

Bei all den gewaltigen Eindrücken vergisst man wenig später auch schon mal kleinere Wehwehchen. „Direkt am ersten Tag erwischte mich eine heftige Magen-Darm-Verstimmung. Um Nahrung bei mir zu behalten, musste ich Haferschleim essen. Der schmeckte übrigens genauso wie er aussah... half aber, so dass es weitergehen konnte“, erzählt der Delbrücker.

Das Übernachten im zwei-Mann-Zelt zu Beginn und später bergauf in einfachen Hütten in verschiedenen Lagern war ebenfalls nicht gerade ein Vergnügen. Die Nächte haben die Biker dennoch völlig fasziniert: Die Luft in der Höhe, mehrere Tausend Meter über dem Meeresspiegel, ist so klar, so rein und ohne Licht­verschmutzung, „dass man einen gigantischen Sternenhimmel sieht“, denkt Grundmeier zurück an die spektakulären Bilder.

Franz-Josef „Jupp“ Klaus (64) hat in den vergangenen Jahrzehnten schon etliche sportliche Herausforderungen gemeistert. Jetzt beim Erklimmen des Kilimandscharo musste das Mountainbike auf steinigen oder steilen Pisten vielfach geschultert werden. Foto: Grundmeier

Die Mountainbikes der beiden Delbrücker und aller anderen Teilnehmer wurden auf den oft sehr steilen Abschnitten hart rangenommen. „Die Räder haben echt gelitten. Jupp und ich hatten dennoch nicht einmal einen Platten“, freut sich Hans-Georg Grundmeier noch nachträglich.

Gefreut haben sich die beiden Biker auch über das Ergebnis der Spendenaktion für die gemeinnützige Organisation „Ärzte ohne Grenzen“. Bislang sind dafür 10.045 Euro zusammengekommen. Die Summe hat Initiator Grundmeier bereits überwiesen: „Dank gilt allen Sponsoren und Spendern, besonders den Hauptsponsoren Steffens Pumpen, Stadtsparkasse Delbrück, Zahnarztpraxis Hubertusstraße, SuS Westenholz/Lauftreff und der Helios Endoklinik Hamburg.“