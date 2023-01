Heiner Horenkamp ist Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Paderborn

Die IG Metall Paderborn hat zum Jahresende einen Wechsel an ihrer Spitze beschlossen: Die Delegierten wählten Heiner Horenkamp zum Zweiten Bevollmächtigten.

Der bisherige Zweite Bevollmächtigte und damit höchste ehrenamtliche Funktionsträger der Geschäftsstelle, Bernhard Danne, hatte sein Amt niedergelegt. Er ist nach 50 Berufsjahren in die Altersrente gegangen.

Bei der Neuwahl des Zweiten Bevollmächtigten wählten die Delegierten Heiner Horenkamp, langjähriges Ortsvorstandsmitglied, Betriebsrat und IG Metall-Vertrauenskörperleiter bei der Bette GmbH in Delbrück. Er bekam 60 Ja- und 4 Neinstimmen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Heiner Horenkamp einen Generationenwechsel an unserer ehrenamtlichen Spitze erfolgreich umsetzen. Er bringt seine Erfahrungen und seine Leidenschaft für die IG Metall schon seit Jahrzehnten ein. Er ist in der Funktion eine große Bereicherung für uns“, sagte Konrad Jablonski, hauptamtlicher Erster Bevollmächtigter der IG Metall Paderborn.

Breites Spektrum abgedeckt

Mit dem studierten Computerlinguisten Konrad Jablonski, der aus einem Großbetrieb kommt, und dem ArbeiterHeiner Horenkamp, der in einem mittelständischen Betrieb beschäftigt ist, würde jetzt das „breite Spektrum unserer aktiven Mitglieder abgedeckt“, analysierte Jablonski. Heiner Horenkamp freut sich auf die neue Aufgabe: „Es ist für mich eine große Ehre, dass die Delegierten mir so klar das Vertrauen ausgesprochen haben. Gemeinsam mit einem starken Team möchte ich anpacken, um die IG Metall im Hochstift noch stärker zu machen.“

Sehr dankbar ist die IG Metall für das große, jahrzehntelange Engagement von Bernhard Danne. Mehr als 50 Jahre habe er sich für die IG Metall eingebracht, jahrzehntelang als Betriebsratsvorsitzender der Firma Gilbarco in Salzkotten. Für ihn wurde Heinz Schröder, sein Nachfolger an der Gilbarco-Betriebsratsspitze, einstimmig in den IG-Metall-Ortsvorstand nachgewählt.