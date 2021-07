Hella kommt mit Logistik zurück

Paderborn

Es war ein schwerer Schlag für Paderborn, als der Automobilzulieferer Hella vor zehn Jahren seine Werkschließung im Barkhauser Feld bekanntgab. 900 Jobs gingen hier am Standort verloren, davon 200 in der Entwicklung. Diese Zeiten kommen wohl nicht zurück, aber Hella schon: Ab Oktober geht hier an der Halberstädter Straße ein Logistik-Lager in Betrieb – wenn auch nur mit zunächst 15 Arbeitsplätzen. An der neuen Halle hängt seit Mittwoch der Richtkranz.

Von Ingo Schmitz