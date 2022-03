Höchster Punkt Paderborns kaum wiederzuerkennen

Schädlinge, Hitze, Sturmschäden – große Teile des dichten Fichtenwalds rund um den höchsten Punkt Paderborns sind zerstört. Aktuell erinnert es an einigen Stellen mehr nach einer Kraterlandschaft als einem dichten Wald. Immerhin wurden in den vergangenen Tagen viele neue Bäume als Ersatz gepflanzt.

Das beliebte Ausflugsziel befindet sich südlich des Dunetals zwischen Neuenbeken und rund 300 Meter von der Altenbekener Gemeindegrenze entfernt und ist die höchste Erhebung Paderborns. Mit 347 Metern über dem Meeresspiegel liegt sie fast 230 Meter höher als der Domplatz in der Innenstadt.

Viele Wanderer schätzen das Ausflugsziel und Wanderwege. Doch viele Bäume entlang des Areals mussten abgeholzt werden, zahlreiche Baumstümpfe und Wurzelwerk erinnern daran, wie dicht der Fichtenwald rund um das Gipfelkreuz am Paderborner Höhenweg in Neuenbeken, war.

Hitze, Dürre, Schädlinge und zuletzt die Sturmschäden haben vieles zerstört. Einige Bäume blockieren auch noch Wanderwege: „Hinweise und Beschwerden sind bereits bei uns eingegangen“, berichtet Karl-Heinz Schäfer von der Tourist Info Paderborn. „Aber das Problem gibt es leider an vielen Stellen in der Region.“ Und die Freiräumung kostet Zeit. Unterdessen sind bereits in den vergangenen Tagen viele neue Bäume als Ersatz gepflanzt worden.