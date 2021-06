In der Kita Schulstraße in Hövelhof gibt es ab Donnerstag eine Notbetreuung

Ursache für Wasserschaden noch unklar

Hövelhof Nach dem Wasserschaden in der kommunalen Kita an der Schulstraße in Hövelhof suchen Fachleute nach der Ursache. Von Donnerstag an soll es eine Notbetreuung geben, ab kommendem Montag soll der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. Dafür sollen aber auch OGS-Räume der benachba...