180 Kita-Kinder laufen in Hövelhof für zwei erblindete Jungen

Finn und Carlos von der Kita Bentlakestraße in Hövelhof sind erblindet und sollen beim Klicksonar-Training lernen, sich mithilfe der Echoortung selbstständig in der Umwelt zu orientieren. Trainer Juan Ruiz wird am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr in der Aula der Krollbachschule über die faszinierende Technik informieren. Möglich macht dies eine große Spendenaktion in Hövelhof.

Klicksonar-Trainer kommt am 16. März in die Sennegemeinde

Juan Ruiz ist selbst von Geburt an blind. Er wuchs in Mexiko auf und lebte lange Zeit in Los Angeles, wo er als erster Schüler von Daniel Kish die Echoortung erlernte. Bei dieser sogenannten „Klicksonar“-Technik werden die Echos, die durch Klopfen, Schnalzen oder Rufen erzeugt werden, zur räumlichen Orientierung genutzt. Ruiz lebt heute in Österreich und schult ebenfalls seit vielen Jahren als Mobilitätstrainer blinde und stark sehbehinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Mit Finn und Carlos von der Kita Bentlakestraße wird er zwei Tage lang trainieren und ihnen schrittweise die Methode der Echoortung vermitteln. „Es braucht sehr viel Übung, um die Technik zu perfektionieren und sich in unbekannter Umgebung selbstständig und sicher zu orientieren“, erklärt der Trainer. Darum sei es gut, blinde Kinder frühzeitig an die Methode zu gewöhnen.

Bei einem Spendenlauf am vergangenen Samstag sind 180 Kinder angetreten, um für die beiden Jungen Spenden zu sammeln und ihnen das Mobilitätstraining zu ermöglichen. Mehr als 12.000 Euro sind insgesamt zusammengekommen. „Mit einer solch großen Summe hätten wir nie gerechnet. Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung und möchten allen Unternehmen und Privatpersonen danken“, sagt Susanne Michels, Leiterin der Kita Bentlakestraße. Mithilfe der Spendengelder können die beiden Familien gleich mehrere vertiefende Trainingseinheiten mit Juan Ruiz absolvieren.

Bei der Informationsveranstaltung wird Ruiz allen Interessenten erklären, wie die Orientierung mithilfe von Echos gelingt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an [email protected] erwünscht.