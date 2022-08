250 Revolverhelden packen in Hövelhof mit an

Es ist DAS Konzertereignis des Jahres in Hövelhof – und mehr als 6500 Menschen wollen am Samstag, 20. August, dabei sein, wenn die Band Revolverheld beim Senne-Open-Air auftritt. Rund 250 Helfer aus der Gemeinde packen mit an, damit alles glatt über die Bühne geht. Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT verlost nun ein attraktives VIP-Paket für einen perfekten Abend.

Revolverheld-Frontman Johannes Strate in Aktion – hier bei einem Konzert in Salzkotten.

Wenn der Verein Sennekult das Open-Air-Konzert veranstaltet, dann sind mehr als 250 Helfer ehrenamtlich im Einsatz, darunter auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Besucher werden davon nichts merken – zumindest solange sie nicht selbst Hilfe benötigen. „Die Helfer sind im Bereich Parken, Verkehr und als Begleitpersonen für Menschen mit Behinderungen im Einsatz“, sagt Christian Bökamp vom Verein Sennekult, der das Konzert mitorganisiert.

Die Hamburger Band Revolverheld selbst sei unkompliziert und sympathisch, so Bökamp: „Natürlich haben sie Wünsche, was Unterkunft und Essen angeht, aber sie legen auch Wert darauf, dass wir kein Overstocking betreiben, also auch nicht zu viel Speisen auffahren, die anschließend weggeworfen werden“, plaudert Bökamp ein wenig aus dem Nähkästchen, wenngleich er aus Verschwiegenheitsgründen nicht zu viel erzählen darf.

Auch die Besucher sollen sich genauso wie der Headliner selbst wohlfühlen, und dafür sorgen neben zahlreichen Getränkeständen insgesamt sieben Imbisswagen des Boker Unternehmens Schmitz & Fecke.

Rund 7000 Besucher sind für das Konzert auf dem Gelände des Bürger- und Schützenhauses Hövelhof zugelassen. Und noch gibt es Tickets zum Preis von 45 Euro in Ingos Biomarkt in Hövelhof, bei Ticket Direct in Paderborn und unter www.ticketheimat.de. Vom 1. August an sind zudem VIP-Tickets erhältlich. Für 100 Euro sind Eintritt auf das Veranstaltungsgelände sowie in den exklusiven VIP-Bereich im Schützen- und Bürgerhaus erhältlich. Dort sind neben frisch gezapftem Pils auch weitere Biervariationen, Cocktails, Weine, Softdrinks sowie frisch zubereitete Burger im Preis enthalten. Im Anschluss an das Konzert von Revolverheld findet im VIP-Bereich bis 1 Uhr zudem exklusiv die große Aftershow-Party mit DJ statt.

Die VIP-Tickets sind auf 250 begrenzt und nur in der Geschäftsstelle des Sennekults Hövelhof im Rathaus zu erwerben. Wer bereits sein Ticket gekauft hat, kann dieses für 55 Euro zum VIP-Ticket hochstufen. Normale Stehplatzkarten sind weiterhin im Vorverkauf zum Preis von 45 Euro zuzüglich Gebühren in Ingos Biomarkt in Hövelhof, Ticket Direct in Paderborn und unter www.ticketheimat.de erhältlich. Der Aufbau für das Konzert beginnt am 13. August. Vom 15. August an ist der Platz dann komplett für das Senne-Open-Air gesperrt.