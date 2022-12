420 Euro für die Hövelhofer Lebensmittelhilfe „Brot & Mehr“

Für die Marktteams des Kaufhauses SB Lüning und Elli-Markt in Hövelhof nimmt soziales Engagement in der Region einen ganz besonderen Stellenwert ein. Zum Jahresende möchte die beiden Teams gemeinsam mit der Pizzeria Giovanni ein Zeichen der Dankbarkeit für die Unterstützung und Treue in diesem Jahr zurückgeben.

Bereits im Frühjahr startete die gemeinsame Planung der beiden Lüning-Märkte mit der Pizzeria Giovanni an der Ferdinandstraße. Entstanden ist die Idee einer Pizza für den guten Zweck. Seit Monaten backt Giovanni die Pizza für seine Kunden. Pro verkaufter Pizza spendet Lüning einen Euro an die Lebensmittelhilfe „Brot & Mehr“. Insgesamt wurden 250 Pizzen verkauft und eine Spende in Höhe von 250 Euro gesammelt.

SB-Lüning-Marktleiterin Brigitte Haak und ihr 17-köpfiges Team sind überwältigt von der Teilnahme und positiven Resonanz der Kunden. „Wir freuen uns, dass wir durch unsere Spendenaktion „Brot & Mehr“ unterstützen und so einen Teil zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Hövelhof beitragen können“, sagt Brigitte Haak.

Zusätzlich zum Erlös der Pizza-Aktion wird die Spendensumme vom Elli-Team um 170 Euro erhöht. Bereits seit ein paar Jahren ist die Pfandbox neben den Leergutautomaten des Elli-Markts angebracht, um soziale Projekte und ortsansässige Vereine in der Region zu unterstützen. Kunden, die ihre Leergutbons nicht einlösen, können so mit jedem noch so kleinen Betrag etwas Gutes leisten.

„Aufgrund des regionalen Bezugs unserer Kunden zu den Projekten oder Vereinen wissen sie genau, wo ihr Geld ankommt. Da ist die Motivation noch größer. Die diesjährige Spende geht ebenfalls an die Aktion ,Brot & Mehr', um die Pizza-Aktion zusätzlich noch aufzustocken“, so Marktleiter Dirk Ostermann.

Insgesamt konnte so eine Spende in Höhe von 420 Euro gemeinsam von der Pizzeria Giovanni, dem SB-Lüning und Elli-Markt Hövelhof an die Lebensmittel „Brot & Mehr“ überreicht werden. Zusätzlich engagierte sich das SB-Lüning-Team in diesem Jahr mit diversen sozialen Aktionen in Hövelhof. So erhielten passend zum Schulstart alle Erstklässler Brotdosen und der Nikolaus befüllte in diesem Jahr 140 Stiefel von Kindern aus Hövelhof.