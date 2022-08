8 Teams legen in Hövelhof mehr als 95.700 Kilometer zurück

Hövelhof

Die Sennegemeinde Hövelhof beteiligte sich in diesem Jahr erstmalig an der Kampagne Stadtradeln – und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 506 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 38 Teams haben mehr als 95.700 Kilometer gefahren und damit knapp 15 Tonnen CO2 eingespart. Wer mit der persönlichen Leistung ganz besonders zu dieser Bilanz beigetragen hat, erhielt jetzt eine Urkunde und ein Geschenk.