„A Mission For Sisyphos“ im Sportheim des SJC Hövelriege

Im Sportheim des SJC Hövelriege laufen derzeit die Proben für den Theaterabend „A Mission For Sisyphos“, der am 28. Januar 2023 Premiere feiern wird. Auf der Bühne stehen werden Schauspieler Martin Bretschneider, Atdhe Ramadani und der syrische Pianist Aeham Ahmad, der schon im vergangenen November das Publikum in Hövelhof begeisterte.

Das Stück wird sich mit dem antiken Mythos von Sisyphos und seiner Interpretation durch Albert Camus auseinandersetzen. Nach der antiken Sage wurde Sisyphos von den Göttern damit bestraft, einen riesigen Stein einen Berg hinaufzurollen, von dem er immer wieder herunterrollt.

Die Götter meinten, es gäbe keine grausamere Strafe, als unnütze Arbeit. Trotz der Ausweglosigkeit und Absurdität dieser Situation lässt Albert Camus seinen 1942 erschienenen Essay zum „Mythos des Sisyphos“, den er unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs schrieb, positiv enden: „Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“

Produziert wird „A Mission For Sisyphos“ von Martin Bretschneider, der auch für die Textfassung verantwortlich ist. Bretschneider hat sich bereits in einer hochgelobten „Caligula“-Inszenierung am Rottstraße-5-Theater in Bochum, in der er die Titelrolle spielte, mit der Philosophie des Absurden auseinandergesetzt.

Schauspieler Martin Bretschneider. Foto: Sven Serkis

„Mit ist Albert Camus sehr nah, weil er die Verzweiflung nicht leugnet, aber dennoch zum Handeln aufruft“, sagt Bretschneider. Besonders beleuchtet werden sollen die sichtbaren und unsichtbaren Grenzen, denen Flüchtende und Zugewanderte sich immer wieder gegenüber sehen.

Die Lebensgeschichte von Aeham Ahmad dient dem Team dabei als Quelle aus erster Hand. Der als „Pianist aus den Trümmern“ international bekannt gewordene Ahmad wuchs als palästinensischer Flüchtling im syrischen Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus auf, trat während des Bürgerkrieges zwischen zerbombten Häusern und öffentlichen Plätzen auf, und floh im September 2015 nach Deutschland.

Mit im Team für „A Mission For Sisyphos“ sind außerdem Felix Linnemann als Projektmanager und Atdhe Ramadani, der als Kind aus dem Kosovo fliehen musste und Schloß Holte-Stukenbrock aufwuchs. Ramadani begann im SJC Hövelriege mit dem Theaterspielen und arbeitet inzwischen als Theaterpädagoge und Schauspieler. Neben Bretschneider und ihm wird auch Aeham Ahmad in das szenische Spiel einbezogen. „Aehams Bühnenpräsenz ist erstaunlich“, sagt Felix Linnemann, „seine Energie und seine Komik fließen in den Abend ein.“

Drei Vorstellungen von „A Mission For Sisyphos“ sind im Sportheim des SJC Hövelriege geplant. Die Termine sind am 28. Januar (Premiere), am 29. Januar und am 4. Februar jeweils um 19.30 Uhr. Tickets gibt es in Ingos Biomarkt in Hövelhof oder können per E-Mail über [email protected] gebucht werden. Die Produktion wird vom Landesbüros für darstellende Künste NRW unterstützt und vom Interkulturellen Zentrum Hövelriege präsentiert.