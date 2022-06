Ansturm auf Hövelhofer Bauland

Hövelhof

Die Sennegemeinde Hövelhof konnte jetzt die Straßenbauarbeiten in allen vier Baugebieten erfolgreich abschließen. Die Anwohnerinnen und Anwohner am Nachtigallenweg, Phillippers Feld, Grünen Weg sowie die zukünftigen Bauherren am Junkern Feld können sich über die Fertigstellung freuen. Zudem hält der Ansturm auf gemeindliche Baugrundstücke an.

Von Per Lütje