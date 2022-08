Arbeitsunfall: Mann (60) schwer verletzt

Erneut hat es im Kreis Paderborn einen schweren Arbeitsunfall gegeben: Ein 60-jähriger Mann erlitt bei Arbeiten mit einer Flex am Mittwochvormittag in Delbrück-Ostenland schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war gegen 10.55 Uhr mit privaten Renovierungsarbeiten an einem Wohnhaus beschäftigt. Auf einem Gerüst schnitt er Steine mit einer Flex.

„Das Arbeitsgerät rutschte ab und schnitt in ein Bein. Der alarmierte Notarzt konnte aufgrund des hohen Blutverlusts beim Verletzen eine Lebensgefahr nicht ausschließen“, so die Polizei weiter. Mit einem Rettungswagen kam der 60-Jährige in ein Krankenhaus nach Paderborn.

Zuletzt hatte es zwei schwere Arbeitsunfälle in Delbrück und einen tödlichen Arbeitsunfall in Bad Wünnenberg gegeben.

Auch in der Landwirtschaft gab es vergangene Woche vier schwere Unfälle, drei davon im Kreis Paderborn.