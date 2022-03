Augustdorfer Panzerbataillon tritt in Hövelhof zum Appell an

Patenschaft mit der 4. Kompanie feiert in diesem Jahr 15. Jubiläum

Hövelhof/Augustdorf

Das Panzerbataillon 203 aus Augustdorf tritt am Dienstag, 22. März, um 17 Uhr in der Sennegemeinde Hövelhof mit rund 500 Soldatinnen und Soldaten zum Bataillonsap-pell an. Anlass ist der Abschluss des ersten Quartals des laufenden Ausbildungsjahres.