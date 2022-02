Aus der Karibik nach Hövelhof

Eine ungewöhnlich weite Anreise hat Jennifer Alejandra Fernández Luna auf sich genommen, um im Waldkindergarten in Hövelhof ein Jahrespraktikum zu leisten. Dass es dazu kommen konnte, hat etwas mit dem Weltwärts-Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu tun. Seit 2018 bieten das Kolping-Bildungswerk Paderborn, das Kolpingwerk und die Kolpingjugend Paderborn Weltwärts-Dienste für junge Erwachsene aus den Partnerländern in Mittelamerika an.

Das Winterwetter ist für Jenifer eine besondere Herausforderung, kommt sie doch aus tropischen Gefilden der Dominikanischen Republik nach Deutschland. Und es war ein langer Weg, denn sie musste ihre Anreise mehrfach verschieben. Jennifer Alejandra Fernández Luna sagt dazu: „Ich studierte Grundlagenfächer an der Uni und wollte erst nach der Rückkehr aus Deutschland ins Fachstudium einsteigen, aber aufgrund der Umstellung entschied ich mich für ein direktes Fortsetzen des Studiums. Ich habe das Jahr über in Vollzeit zur Finanzierung meines Studiums als Aushilfssekretärin in einem Zahnzentrum gearbeitet, am Abend besuchte ich – wie gewohnt – die Universität.“

Das Kolpingwerk ist schon seit längerem in der Dominikanischen Republik tätig, möglich wurde das durch einen Kooperationsvertrag, bei dem die Partnerschaft mit Mexiko auf den mittelamerikanischen Raum ausgeweitet werden konnte. Mexiko war seit 1990 das erste Partnerland, die Zusammenarbeit entwickelte sich so gut, dass 2009 neben der Dominikanischen Republik auch mit Honduras, Nicaragua und Costa Rica als Partnerländern eine Kooperation mit dem Kolpingwerk Diözesanverband-Paderborn entstand. Im Jahr 2019 kamen dann erstmals drei Freiwillige nach Paderborn.

Vierte Impfung notwendig

Jennifer war Mitglied in der Kolpingjugend und sagt dazu: „Ich bin Mitglied der dominikanischen Kolpingjugend und es war zuvor schon mal eine junge Freiwillige aus meinem Land in Deutschland, die bei ihrer Ankunft ihre Erfahrungen erzählte. Ich habe mich dann für das Projekt Süd-Nord-Freiwilligendienst beworben. Bereits während des Auswahlprozesses musste ich bestimmte Anforderungen des Freiwilligendienstes erfüllen, wie zum Beispiel bestimmte Impfungen haben. Weil ich mit Kindern arbeiten würde, brauchte ich neben anderen behördlichen Dokumenten auch ein Führungszeugnis.“

Da aber nicht nur das Klima völlig anders ist, sondern auch das Gesundheitssystem, spürte Jennifer gleich nach ihrer Ankunft in Paderborn. „Ich hatte drei Impfungen in der Dominikanischen Republik, und in Deutschland brauchte ich eine vierte, um vollständig geimpft zu sein, da die ersten beiden Impfungen, die ich bekam, von der Europäischen Union nicht anerkannt wurden. Aus administrativen Gründen musste ich also eine vierte Dosis bekommen.“

Kindergartenleben in Hövelhof (von links): Irene Bröckling, Matthias Eickhoff, Jennifer Fernández Luna, Jenny Rahmani-Eisenhauer und die Kinder der Zwergengruppe. Foto: Raphael Athens

Schwierig war es auch mit der Sprache, wie Jennifer Alejandra Fernández Luna erzählt: „Leider konnte ich das Angebot eines Deutschkurses im Vorhinein in meiner Heimat nicht nutzen, da es mir zeitlich und organisatorisch nicht möglich war, eine entsprechende Sprachschule in der drei Stunden entfernten Hauptstadt zu besuchen. Im ersten Monat meiner Ankunft in Deutschland erhielten alle Freiwilligen einen intensiven Sprachkurs, aber es war sehr schwer für mic, zu lernen. Aber da ich mit Kindern arbeite und die Sprache zu Hause bei der Gastfamilie höre, glaube ich, dass es nach und nach leichter wird, Deutsch zu lernen.“ Immer wieder hilft dabei auch das Smartphone, das bei noch unverständlichen Worten genutzt wird.

Ungewohnte Sprache, ungewohntes Klima

Den Kindergartenkindern in der Zwergengruppe fällt es viel leichter, mit der noch vorhandenen Schwäche umzugehen. Im Kindergarten wird neben Deutsch auch Englisch gesprochen, zudem schaffen es die Kinder, sich auch mit Händen und Füßen zu unterhalten. Hier wird so lange erklärt und gezeigt, bis es verstanden wird. Zudem wird im Morgen- und Abschlusskreis im Wechsel mit der deutschen auch in englischer Fassung gesungen.

„Mir war in der Vorbereitungszeit gesagt worden, was ein Waldkindergarten ist, ich hatte so etwas aber noch nie gesehen oder Erfahrungen mit der Betreuung von Kindern an einem solchen Ort gemacht. So war ich bei meinem ersten Besuch fasziniert, denn alles war neu für mich. Inzwischen habe ich erste Erfahrungen gesammelt, mit den Kindern den Tag über zu verbringen, gefällt mir sehr gut. Ich lerne von ihnen und sie von mir“, sagt Jennifer.

Aber da ist ja noch das Klima hier in Deutschland, wenn man aus der Karibik gerade im Herbst/Winter hier nach Deutschland kommet. Neben Taschengeldspenden der Kolpingjugend und der Kolpingsfamilie Salzkotten, hatte die Kolpingsfamilie Hövelhof die Idee, Jennifer finanziell bei der Bekleidung zu unterstützen. Jennifer meint dazu: „Dank der großzügigen Unterstützung, habe ich im Kindergarten die nötige Kleidung und Schuhe, damit mich das Wetter nicht so sehr beeinflusst, aber es gibt Tage, an denen es ziemlich kalt und es selten sonnig ist. Kurz gesagt, ich vermisse die Sonne, aber trotzdem empfinde ich die Winter- und Herbst-Landschaft hier als schön.“

Ein Jahr in neuer Familie

Dass die Gastfamilien eine entscheidende Rolle spielen, war schon bei den ersten Freiwilligen sehr deutlich geworden. Jennifer ist in der Familie eines der Kindergartenkinder untergekommen. Das Angebot, Jennifer für ein ganzes Jahr, quasi als Familienmitglied aufzunehmen, bestand auch schon für 2020, wurde jedoch für den neuen Zeitraum zugesagt. Jennifer: „Ich hatte recht früh Kontakt zur Gastfamilie, erst per WhatsApp und dann per Videokonferenz, wo wir uns ein bisschen kennenlernen konnten, das hat mir sehr geholfen und mir ein wenig der Unsicherheit genommen“.

Da eine Fortführung des Programms geplant wird, können sich interessierte Familien melden, die bereit sind, einen Gast aufzunehmen. Ansprechpartnerin für das Süd-Nord-Freiwilligenprogramm im Jugendreferat der Kolpingjugend ist Marisol Vinuales (E-Mail: vinuales@kolpingjugend-dv-paderborn.de).