Aus „Michelis Vereins- und Festbedarf“ in Hövelhof wird am Monatsende „Einzigart“

Hövelhof

Mit ein paar Pokalen fing vor 30 Jahren die Erfolgsgeschichte von „Michelis Vereins- und Festbedarf“ an. „Mein Vater wollte ein paar Pokale in seinem Uhren- und Juweliergeschäft verkaufen. Ich bin dann losgegangen und habe die Leute gefragt, ob sie Pokale bei uns kaufen möchten“, erinnert sich Angelika Michelis. Das Fachgeschäfte startet – wie für viele Hövelhofer Firmen typisch – in kleinem Stil quasi im eigenen Keller.

Von Axel Langer