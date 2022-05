Austauschschüler aus französischer Partnerstadt in Hövelhof zu Gast

Hövelhof

14 Schülerinnen und Schüler vom Collège Jean Moulin in Verrières-le-Buisson waren jetzt zu Gast an der Franz-Stock-Realschule in Hövelhof. Während ihres Aufenthalts besuchten die Austauschschüler der Jahrgangsstufe 7 bis 9 Bürgermeister Michael Berens im Rathaus der Sennegemeinde.