Bauernhofbrand in Hövelhof geht glimpflich aus

Großer Schreck in der Nacht zu Montag in der Gemeinde Hövelhof: Um 3.20 Uhr wurde der Feuerwehr ein Bauernhofbrand gemeldet. 60 Einsatzkräfte rückten aus. Zum Glück entstand nach ersten Angaben kein großer Schaden, weil das Feuer früh genug entdeckt wurde.

Nachbar entdeckt in der Nacht Feuerschein und alarmiert die Einsatzkräfte

Um 3.20 Uhr wurde die Feuerwehr der Gemeinde Hövelhof in der Nacht zu Montag zu einem Bauernhofbrand alarmiert. Zum Glück war das Feuer bereits sehr früh entdeckt worden, so dass es schnell gelöscht werden konnte.

Manchmal muss man einfach Glück haben: In diesem konkreten Fall war es ein Nachbar des Bauernhofes an der Sennestraße, der zufällig in der Nacht wach war und einen Feuerschein entdeckte. Sebastian Lienen, Einsatzleiter der Feuerwehr Hövelhof, lobte nach dem Einsatz: „Er dachte, die Scheune brennt und hat sofort die Leitstelle angerufen. Danach hat er die betroffenen Nachbarn geweckt, die noch schliefen. Er hat absolut richtig reagiert.“

Die Feuerwehr Hövelhof rückte unter dem Einsatzstichwort „Bauernhofbrand“ mit 60 Einsatzkräften aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht die Scheune, sondern „nur“ die Brüstung eines Balkons brannte. Die Flammen habe man schnell löschen und somit ein weiteres Übergreifen auf das Dach verhindern können, sagte Lienen dieser Zeitung.

Nach nicht einmal einer Stunde konnte der Einsatz vor Ort beendet werden, die Einsatzkräfte rückten wieder ab. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe blieben zunächst ungeklärt.