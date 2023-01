Baumfällungen in Hövelhof beginnen: Grüne erneuern alte Forderung

Hövelhof

An der Ahornstraße in Hövelhof beginnen am Freitag, 13. Januar, die Fällarbeiten an einem Teil der dort stehenden Ahornbäume. Diese haben laut Gemeinde massive Schäden an der Straße und den Privatgrundstücken verursacht. Die Grünen positionieren sich klar dagegen.

Von Franz Purucker