Bauprojekte in Hövelhof sollen im Mai abgeschlossen sein

Parkplatz am Heimatzentrum wird umgestaltet – Vorbereitungen für die Hundeweise laufen

Hövelhof

In dieser Woche beginnt die Sennegemeinde Hövelhof mit der Aufwertung des Parkplatzes am Heimatzentrum Senne. Auch die Planungen für die Hundewiese am Grünen Weg gehen voran. Beide Projekte sollen möglichst im Mai abgeschlossen sein.