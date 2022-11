Bekannter Hövelhofer Pater wird in Mali vermisst

Der Hövelhofer Hans-Joachim Lohre wirkt als Pater Hajo Lohre seit vielen Jahren in Mali. Jetzt wurde er in der Hauptstadt Bamako entführt.

Wie die nationale Bischofskonferenz am Dienstag (22. November) mitteilte, wurde sein verlassenes Auto in der Nähe eines Instituts in der Hauptstadt Bamako gefunden. Laut Agenzia Fides, ein Presseorgan der Päpstlichen Missionswerke, sagte Dia Monique Pare vom Institut für christlich-islamische Bildung: „Er war wohl auf dem Weg zur Sonntagsmesse in die Gemeinde Kalaban Coura, und wir haben seitdem nichts mehr ihm gehört.“