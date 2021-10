Belegungsquote der JVA Hövelhof seit einiger Zeit recht gering

Hövelhof

Die Anzahl junger Gefangener, die nach Feststellung der Eignung für den offenen Jugendstrafvollzug in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hövelhof aufgenommen worden sind, ist im vergangenen Jahr erneut rückläufig gewesen. Das sagte Regierungsdirektorin Elke Jungeblodt, Leiterin der JVA im Ortsteil Staumühle, am Montag in einem Pressegespräch anlässlich der jüngsten Sitzung des Anstaltsbeirates.

Von Jürgen Spies