Beringmeier sauer auf Edeka-Chef

Die am Freitag in der „Lebensmittelzeitung“ veröffentlichten „Angriffe“ von Edeka-Chef Markus Mosa gegen die deutschen Tierhalter und den Bauernverband werden vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) als maßlos und in der Sache unberechtigt zurückgewiesen, teilte der Verband am Freitag mit. Dem Bericht zufolge hätte Mosa auf einer Tagung der Mittelständischen Lebensmittelfilialbetriebe vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs einen grundlegenden Umbau der Landwirtschaft und der Agrarpolitik gefordert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar