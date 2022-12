Besonderes Angebot des DRK Hövelhof: Reiten für Menschen mit Handicap

Wohl einmalig im Kreis Paderborn ist das wöchentliche Reiten für Menschen mit Handicap des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Reiterhof in Hövelhof. Hier können geistig und körperlich beeinträchtigte Kinder und Erwachsene durch Unterstützung des DRKs am Reiten für Menschen mit Handicap teilnehmen.

Reiten als Sport könne Menschen mit Handicap an Freizeit-, Breiten- und Leistungssport heranführen, so die Intention der Aktion. Der Unterricht wird von Ausbildern mit Zusatzqualifikation durchgeführt. Der DRK-Ortsverein Hövelhof bietet diese Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Hövelhofer Reit- und Fahrverein wöchentlich auf dem Reiterhof in der Buschriege in Hövelhof an.

„Das Reiten und die Förderung dieses Angebotes ist für den DRK-Ortsverein Hövelhof ein Herzensprojekt. Die leuchtenden Augen der Reiter, kleine persönliche Entwicklungsfortschritte sowie eine Zufriedenheit im Gesicht sagen alles“, sagt der DRK-Vorsitzende Andreas Fockel. Reiten für Menschen mit Handicap erweiterte das Angebot sportlicher Aktivitäten in einer Richtung, die bisher nur Menschen ohne Handicap zugänglich gewesen sei. Es habe sich jedoch erwiesen, dass viele Menschen mit Handicap in der Lage seien, das Reiten zu erlernen und sich reitsportlich zu betätigen.

Auch auf den Rollstuhl angewiesene Menschen könnten so „vier gesunde Beine“ gewinnen, auf denen sie sich frei bewegen können. Dem blinden Reiter hilft das Pferd mit seinen Augen. Derzeit sind es 14 aktive Reiter, sieben Reiter, für die kein Pferd zur Verfügung steht, und fünf Reiter, die auf der Warteliste stehen. Das Alter der Reiter liegt zwischen 5 und 55 Jahren. Zurzeit gibt es fünf Führkinder und vier Erwachsene, die das Reiten unterstützen. Aktuell stehen je nach Krankheitsstand maximal fünf Pferde zur Verfügung.

Das Reitangebot findet freitags ab 16 Uhr statt. Es gibt drei Gruppen je 30 Minuten. Die Führkinder sind von 15 bis 18 Uhr am Reiterhof, um die Pferde vorzubereiten und anschließend wieder zu versorgen. „Ohne Engagement aller Beteiligter wäre dieses Angebot so nicht möglich. Umso wichtiger ist es, dass das Angebot weiterhin bestehen kann und als Dankeschön auch eine Aufmerksamkeit an motivierten Führkinder weitergegeben können“, sagt Rene Pollmeier, der als Ansprechpartner für das Projekt unter Tel. 05257/934507 zu erreichen ist. Der DRK-Ortsverein Hövelhof informiert Förderer, aber auch Interessierte über das bestehende Angebot auch im Internet unter www.drk-hoevelhof.de.