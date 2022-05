Bezahlbare Energie für Hövelhof

Der nachwachsende Rohstoff Holz ist für die Möbelproduktion unerlässlich. Die Hövelhofer Firma Formaplan ist ein großer Zulieferer in der Möbelbranche und legt großen Wert auf eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion.

Die dort anfallenden Reststoffe setzt die Holzheizkraftwerk Hövelhof GmbH bereits seit 2008 in einem Holzheizkraftwerk auf dem Betriebsgelände in Wärme und Strom um, indem sie auf 90 Grad erwärmtes Wasser über Rohrleitungen zu den Verbrauchern leitet. Bislang profitieren allerdings ausschließlich anliegende Gewerbebetriebe von der Versorgung.

Erster Abnehmer des neuen Nahwärmenetzes wird das gemeindliche Schulzentrum mit der Haupt- und Realschule, dem HoT, den Sporthallen und dem neuen Sennebad sein. „Hier werden derzeit rund 50 Prozent des gemeindlichen CO 2 -Ausstoßes generiert, sodass wir mit dieser Maßnahme erheblich zum Klimaschutz beitragen werden“, sagt Bürgermeister Michael Berens.

Der Gesellschafter Heinz-Josef Rodehuth und sein Projektleiter Cederic Trienens planen für die Zukunft, auch kommunale Gebäude und private Hauseigentümer mit ihrer Wärme zu versorgen. „Unsere Holzverfeuerung ist als CO 2 -neutral“ zertifiziert, so dass die Eigentümer der Gebäude durch diese Art der Beheizung energetische Förderprogramme in Anspruch nehmen können“, bestätigt Heinz-Josef Rodehuth. „Darüber hinaus sind wir nicht abhängig von einer Firma, sondern können auf einen großen Stamm an Zulieferern zurückgreifen“.

Vor allem ältere Gebäude brauchen eine hohe Vorlauftemperatur und können nicht sofort auf Wärmepumpen ausweichen, daher bietet die Nahwärmeversorgung eine Alternative. Die Hauseigentümer benötigen lediglich eine Übernahmestation, für die sie bereits heute Fördermittel durch ein Bundesprogramm beantragen können. Wartungs- und Instandhaltungskosten fallen nicht mehr an.

Die Herstellung des Nahwärmenetzes beginnt voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022, sodass die Fertigstellung bis Ende 2024 erfolgen kann. Die GmbH rüstet das bestehende Holzheizkraftwerk zunächst im Sommer 2022 technisch um, um das erweiterte Netz anschließen zu können.

„Das Holzheizkraftwerk kann derzeit 50 Prozent der anfallenden Reststoffe der Firma Formaplan verwerten. Damit könnten wir aktuell den gesamten Bedarf im privaten Bereich bedienen. Spätestens im Jahr 2025 möchten wir die Leistungen des Holzheizkraftwerkes erhöhen“, stellt Rodehuth eine erste Prognose.

Die Energieservice Westfalen Weser GmbH wird im Rahmen der Kooperation den Vertrieb sowie die Abrechnung der Wärme und die technische Unterstützung des neuen Nahwärmenetzes übernehmen.

Eine verpflichtende Vorgabe zum Anschluss an ein Nahwärmenetz in zukünftigen Baugebieten halten sowohl Bürgermeister Berens als auch Schulz für denkbar. Dabei informiert Schulz, dass derzeit immer mehr Kommunen diesen Weg gehen. „In vielen Neubaugebieten werden keine Gasleitungen mehr verlegt. Je mehr Haushalte sich an das Nahwärmenetz anschließen, desto wirtschaftlicher wird es für alle“, nennt er den Vorteil einer Anschlussverpflichtung. Für Bauherren, die bereits mit gestiegenen Baupreisen kalkulieren müssen, ergebe sich ein Einsparpotenzial. Durch den Einsatz von Nahwärme sparen sie die Investition in eine Heizungsanlage und damit auch die folgenden Unterhaltungs- und Reparaturkosten. Der Einkauf der Nahwärme liegt derzeit 30 bis 40 Prozent unterhalb des aktuellen Gaspreisniveaus.