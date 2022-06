Biergartenkonzert mit Stefanie Hertel in Hövelhof

Der Schlossgarten in Hövelhof ist an diesem Freitag, 1. Juli, Kulisse für ein Konzert mit Volksmusikerin Stefanie Hertel. Karten für das Gastspiel sind noch erhältlich.

Volksmusikerin am 1. Juli im Schlossgarten

Volksmusikerin Stefanie Hertel gibt an diesem Freitag ein Biergartenkonzert in Hövelhof.

Begleitet wird Stefanie Hertel von ihrer Dirndl-Rock-Band, mit der die Sängerin seit vielen Jahren erfolgreich durch die Lande tourt. Ob zünftig oder volkstümlich, rockig oder poppig, Schlager oder Volksmusik – die vier Musikerinnen von Hertels Weiberband rocken jede Bühne. In diesem Jahr wollen die fünf Powerfrauen ihre Fans mit neuen und alten eigenen Songs sowie unvergänglichen Evergreens in Stimmung bringen. Die schönsten Melodien laden zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitfeiern ein.

„Wir bieten ein Konzert für Jung und Alt an“, sagt Verkehrsvereinsvorsitzender Hubert Böddeker. „Während Stefanie Hertel und die Dirndl-Rock-Band vor allem jüngere Besucher ansprechen werden, wird Stefanies Vater Eberhard Hertel bei einem Gastauftritt mit besinnlicheren Melodien die ältere Generation in seinen Bann ziehen“. Stefanie Hertel gab bereits 2017 ein Gastspiel in Hövelhof. 2019 folgte dann Vater Eberhard in die Sennegemeinde.

Eintrittskarten für das Biergartenkonzert sind im Vorverkauf zum Preis von 25 Euro, ermäßigt für 22,50 Euro, in der Tourist-Information erhältlich. Gruppen können beim Kauf der Karten Tische reservieren. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Dann beginnt bereits das musikalische Vorprogramm, und für eine Stärkung mit Speisen und Getränken ist schon im Vorfeld des Hauptprogramms bestens gesorgt. Karten für die Veranstaltung gibt es auch noch an der Abendkasse. Der Reinerlös des Konzerts kommt der gemeinnützigen Aktion „Tat.Ort.Nikolaus“ zugute. Die Schirmherrschaft für das Konzert hat Landrat Christoph Rüther übernommen.

Bayerisches Flair vermittelt auch ein Bierausschank einer kleinen Traunsteiner Brauerei. Zudem wird das Chiemgau, dessen musikalische Botschafterin Stefanie Hertel ist, an diesem Tag durch den Tourismuschef Stephan Semmelmayr ebenfalls im Schlossgarten vertreten sein und seine Urlaubsregion vorstellen.