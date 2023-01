Birgit Hesmer vervollständigt das Leitungsteam der Franz-Stock-Realschule in Hövelhof

Ab einer Anzahl von 540 Schülerinnen und Schülern steht Realschulen in Nordrhein-Westfalen eine zweite Konrektorenstelle zu. Mit aktuell mehr als 600 Jungen und Mädchen hat die Hövelhofer Realschule diese Grenze bereits überschritten. „Die Realschule ist als Schulform nach wie vor sehr gefragt. Das bestätigt auch die steigende Schülerzahl“, sagt Rektor Jochen Welschmeier. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, sei eine Erweiterung des Gebäudes erforderlich. Hierfür steht die Franz-Stock-Schule bereits im engen Austausch mit der Gemeindeverwaltung, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Hövelhof.

Mit der wachsenden Schülerzahl mehren sich jedoch auch die Aufgaben, die von dem Leitungsteam bewältigt werden müssen. „Wir freuen uns sehr, dass Birgit Hesmer ab sofort unser Team verstärkt und ich bin überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Kompetenzen zur weiteren positiven Entwicklung unserer Realschule beitragen wird“, sagt Jochen Welschmeier.

Die Zuständigkeitsbereiche innerhalb des Teams teilt die Franz-Stock-Realschule nun neu ein. Birgit Hesmer wird zukünftig insbesondere Aufgabenbereiche der didaktischen Leitung übernehmen. Auf ihre neuen Aufgaben freut sich die 51-Jährige bereits sehr: „Die Entwicklung der Realschule ist toll und das Kollegium sehr engagiert.“

Seit 2017 an der Franz-Stock-Realschule in Hövelhof

Birgit Hesmer wurde in Attendorn geboren und ist Mutter zweier Söhne. Neben der Wahrnehmung von Leitungsaufgaben wird sie weiterhin unterrichten. Seit 1998 vermittelt Birgit Hesmer Schülerinnen und Schülern die Fächer Englisch, Französisch und Kunst. Zu dieser Zeit nahm sie ihre Tätigkeit an der Johann-Sporck-Realschule in Delbrück auf. Seit dem Jahr 2015 bildet Birgit Hesmer als Fachleiterin Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Fach Englisch am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Paderborn aus.

Nach der Schließung der Delbrücker Realschule trat die 51-Jährige im Jahr 2017 ihren Dienst bei der Franz-Stock-Realschule an. „Frau Hesmer wird vom Kollegium, Eltern und von den Schülerinnen und Schülern sehr geschätzt“, freuen sich Rektor Jochen Welschmeier und Konrektorin Kerstin Friedrich auf die Zusammenarbeit.