Bundesschützen-Blaskapelle lädt zur offenen Probe nach Hövelhof-Riege

Die Bundesschützen-Blaskapelle Hövelriege öffnet am Sonntag, 26. Februar, ab 14.30 Uhr die Türen des Rieger Pfarrheims für alle Interessierten. Besonders freuen sich die etwa 30 aktiven Musikerinnen und Musiker mit ihrem musikalischen Leiter Stefan Nickisch auf Kinder und Jugendliche ab dem Grundschulalter, die das Spielen eines Instrumentes im Orchester erlernen möchten.

Der musikalische Leiter Stefan Nickisch begleitet mit weiteren Turmbläsern jedes Jahr auch das beliebte Rudelsingen am Paderborner Domturm musikalisch. Für die Bundesschützen-Blaskapelle Hövelriege sucht er nun Kinder und Jugendliche ab Grundschulalter, die das Spielen eines Instrumentes im Orchester erlernen möchten.

„Wir können jederzeit Verstärkung in allen Registern gebrauchen“, so der hauptberufliche Musikschullehrer Nickisch. Bereits im letzten Spätsommer hat eine Abordnung der Blaskapelle mit verschiedenen Instrumenten die dritte und vierte Klasse der Furlbachschule in Hövelriege besucht und den Verein dort vorgestellt. Auch alle anderen Schulen der Sennegemeinde sind im Vorfeld angeschrieben worden.

Jetzt, nach etwas Zeit zum Nachdenken und Diskutieren mit den Eltern, soll den Kindern mit ihren Eltern sowie allen an der Bundesschützen-Blaskapelle Hövelriege Interessierten die Gelegenheit gegeben werden, sich das ganze Orchester bei einer offenen Probe in gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen einmal näher anzuschauen und anzuhören. „Natürlich dürfen auch die verschiedenen Instrumente, die im Orchester vertreten sind, ausprobiert werden“, verspricht der Verein in einer Mitteilung.

Die Blaskapelle Hövelriege gibt es schon seit 1959. Von der Choralmusik ausgehend wurde das Repertoire über die Marschmusik bis hin zur modernen Konzertmusik immer weiter ausgebaut. Heute werden die verschiedensten Anlässe im Ort und in der Umgebung musikalisch begleitet. Der Schwerpunkt liegt auf der Begleitung von Schützenveranstaltungen, was der 2015 verliehene Ehrentitel „Bundesschützen-Blaskapelle“ schon nahelegt.

Damit dies auch in Zukunft gelingen kann, sei die Blaskapelle stets offen für alle, die das Spielen eines Musikinstrumentes erlernen möchten. Die musikalische Ausbildung der Nachwuchskräfte erfolgt bei der Bundesschützen-Blaskapelle Hövelriege in Zusammenarbeit mit hiesigen Musikschulen oder Privatlehrern, die der Verein vermittelt. Auch bei der Finanzierung eines Instrumentes sowie der Unterrichtsstunden hilft der Verein selbstverständlich.

Geprobt wird bei der Blaskapelle immer dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Rieger Pfarrheim. Wer also am Sonntag keine Zeit hat, kann auch später jederzeit Kontakt zu den Musikerinnen und Musikern aufnehmen.

Informationen zum Verein sowie Kontaktdaten der Ansprechpartner sind hier zu finden: www.blaskapelle-hoevelriege.de.