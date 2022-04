Buntstift erweist sich als Spendenmagnet in Hövelhof

Auf großes Interesse stießen die Mitarbeiterinnen der Schulmaterialkammer Hövelhof beim Maibaum- und Radelfest am vergangenen Sonntag.

Großes Interesse am Stand der Schulmaterialienkammer beim Maibaum- und Radelfest

„Informationsbedarf gab es insbesondere über die Situation alleinerziehender Mütter, die zunehmende Anzahl sozialschwacher Familien sowie über die Versorgung von Flüchtlingen einschließlich der hier eingetroffenen ukrainischen Familien, deren schulpflichtigen Kindern schnell und unbürokratisch mit den nötigen Utensilien geholfen wird“, zog für das Team der Schulmaterialienkammer Teamsprecherin Rita Bohnensteffen ein Fazit.

Spontan wurden beim Fest Spendengelder in den überdimensionalen Buntstift gegeben, eine Kontenüberweisung wurde zugesagt sowie die Mitarbeit in der Kammer angeboten. Die Diakonie Paderborn war beim Maibaum- und Radelfest informativ mit dem Thema „Pflege und Alter“ ebenfalls vor Ort. „Wir danken allen Mitwirkenden und Spendern herzlich“, so Diakoniepresbyterin Bohnensteffen.

Die Schulmaterialienkammer Hövelhof wird getragen von der Ev. Johanes-Kirchengemeinde. Sachspenden können dienstags von 15 bis 19 Uhr sowie freitags von 9 bis 12.30 Uhr im Gemeindebüro, Breslauer Straße 2, abgegeben werden.