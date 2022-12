CDU bremst Pläne für kostenfreie Tampons und Binden im Hövelhof erneut aus

Ein 13-jähriges Mädchen, dass erstmals von ihrer Regelblutung betroffen ist, soll die Schulskeretärin um ein Tampon bitten. Ein schambehaftetes Thema, dass die SPD in Hövelhof mit kostenfreien Hygieneartikel auf den Mädchentoiletten angehen will. FDP und Grüne tragen die Idee mit. Doch die CDU lässt sich nicht überzeugen.

Kostenfreie Tampons wird es in Hövelhof vorerst nicht geben.

Auf eine flammende Rede verzichtete SPD-Ratsfrau Theresa Fortströer dieses Mal, betonte lediglich, es sei „ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichstellung der Geschlechter“. Wie sehr ihr dieses Anliegen nahe geht, war für die Zuschauer zu spüren. Der Antrag sieht vor, dass die Verwaltung auf allen öffentlichen Toiletten sowie an weiterführenden Schulen der Sennegemeinde hygienische und vandalismussichere Spender für Damenbinden und Tampons aufstellt. Die Kosten beziffert die Fraktion auf 9800 Euro für 20 Automaten für ein Jahr und in den Folgejahren jeweils nur noch die Befüllung.