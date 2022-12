Cup&Cino in Hövelhof ist mit Herzensprojekt aktiv

Etwa 771 Millionen Menschen auf der Welt haben laut Unicef keinen Zugang zu einer Grundversorgung mit Trinkwasser. Der Kaffeesystem-Vertrieb Cup&Cino in Hövelhof möchte das ändern und hat im Jahr 2017 eine eigene Stiftung gegründet. Jetzt präsentierte der Vorstand die Ergebnisse ihrer Arbeit: Bisher konnten 20 Brunnen gebaut werden, 19 in Äthiopien und einer in Tansania.

„Wir machen Kaffee mit 100 Prozent Liebe“, sagt Frank Epping. Er ist Geschäftsführer bei Cup&Cino und Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Das Unternehmen in Hövelhof habe Konzepte entwickelt, die weltweit einzigartig seien. Dazu gehöre etwa die Qualitätskontrolle von der Plantage bis in die Tasse. Der Milchaufschäumer von Cup&Cino der Latte Art Factory, ist im Juli mit dem Award „Best New Product at World“ ausgezeichnet worden.

Das Herz von Cup&Cino schlägt aber auch für die Menschen, die in den Herkunftsländern des Kaffees leben. „Als es Cup&Cino 15 Jahre gab, wollte ich etwas zurückgeben. Und zwar mit einem System, das auf Dauer etwas bringt“, sagt Frank Epping. Und das ist ihm gelungen.

Der Vorstand von Cup&Cino hat jetzt das Spendenkonzept und bisherige Erfolge Geschäftspartnern und potenziellen Kunden vorgestellt. 20 Brunnen wurden bisher gebaut, und 900.000 Euro Spenden sind bis jetzt zusammengekommen. Cup&Cino hofft, noch weitere Unterstützer für ihre Foundation zu finden, oder andere Unternehmen zu beraten, falls diese eine eigene Stiftung gründen wollen.

„Mit Wasser kommt Leben, Gesundheit und auch Bildung“

In diesem Jahr war Sabine Epping in Tansania, um das Team zu unterstützen, das auch dort einen ersten Brunnen baute. Sie berichtete sie von dem aktuellen Projekt und präsentierte einige Videos. Die Zuschauer waren davon tief berührt, und auch bei Sabine Epping kamen erneut Emotionen hoch als sie die Bilder sah: Menschen in Tansania, vor allem Kinder, die vor Freude weinten und tanzten, als das erste Wasser nach den Bohrarbeiten aus dem Boden sprudelte.

„Mit Wasser kommt Leben, Gesundheit und auch Bildung“, weiß Sabine Epping. Im Durchschnitt müssten Frauen und Kinder sechs Kilometer laufen, um an die nächste Wasserstelle zu gelangen. Und diese bestehe meist nur aus einer Pfütze, in der sich stark verunreinigtes Wasser befinde. Die Stiftung ermöglicht den Kindern auch einen Schulbesuch, denn nun bleibt ihnen der lange Weg und das Tragen der schweren Wasserkanister erspart.

Der Vorstand der Cup&Cino Foundation stößt am Modell eines Brunnens mit einer Tasse Kaffee auf abgeschlossene Projekte an (von links): Sean R. J. Adams, Sabine Epping, Ludgar Kleine, Frank Epping, Dominik Düsterhaus und Neven Subotić. Foto: Lisa Richter

Die Brunnen werden direkt im Dorf, nahe der Schule gebaut und mehrere Leitungen gelegt, die zu Sanitäranlagen und den umliegenden Gemeinden führen. In dem Dorf, das die Cup&Cino Foundation in Tansania besuchte, leben 2800 Menschen, darunter 350 Schüler, die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben Zugang zu sauberem Wasser haben.

Zusammenarbeit mit Neven Subotić

Cup&Cino hat sich zur Gründung der Foundation mit Neven Subotić zusammengeschlossen. Der ehemalige Fußballspieler sorgt seit mehr als zehn Jahren mit seiner eigenen Stiftung für die Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten und der Hygieneanlagen in Äthiopien. Im Sommer erschien sein Buch „Alles geben“, das er zusammen mit Sonja Hartwig verfasst hat. Darin beschreibt Neven Subotić seinen Weg vom Profifußballer zum Aktivisten. „Ob als Mensch oder Wirtschaftsunternehmen, wir alle haben eine Verantwortung“, sagt der 33-Jährige.

Heute fühle er Scham dafür, dass er damals Geld für Dinge ausgab, die irrelevant für das eigentliche Leben sind. „Da war es beim Autokauf wie an der Eisdiele“, erzählt er. Ganz nach dem Motto: Du kannst alles haben, sag einfach, was du möchtest. Neven Subotić hat sich entschlossen, dieses luxuriöse Leben hinter sich zu lassen, das er gar nicht gewohnt war.

Pro Kaffeeportion werden zwei Cent gespendet

Denn er ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und stellte sich als Kind oft die Fragen: „Wie konnten andere so viel bekommen und ich nichts? Warum war die Welt so ungerecht?“ Fragen, die er in seinem Buch stellt und die ihn bis heute begleiten. Jedes Jahr reist Neven Subotić nach Äthiopien und betreut seine Projekte, nun auch die von Cup&Cino. Im Juni 2018 haben Frank Epping und seine Frau Sabine die Neven Subotić Stiftung zum ersten Mal begleitet.

Das Konzept der Stiftung funktioniert wie folgt: Jeder Kunde von Cup&Cino, etwa Gastronomie-Betriebe oder Bäckereien, kann entscheiden, ob er die Stiftung unterstützen möchte. Dann spendet er pro Kaffeeportion, die er von Cup&Cino bekommt, zwei Cent. Diese Spende fließt zu 100 Prozent in die Stiftung, denn alle Marketing- und Managementkosten werden von Cup&Cino übernommen, versichert das Unternehmen.

„Zwei Cent ist für uns fast nichts, aber für die Menschen in Äthiopien bedeutet es alles“, sagt Frank Epping. Das Zählen von Kaffeeportionen macht dieses Konzept möglich. Cup&Cino ist nämlich das einzige Unternehmen, das nach Portionen, nicht nach Kilogramm abrechnet. Darüber hinaus können auch Einzel-, Dauer- oder Aktionsspenden eingerichtet werden. Informationen zur Stiftung unter www.cupcino-foundation.com.