Delbrücker Hilfstransport startet am 11. März Richtung Ukraine

Ein Fahrzeugkonvoi aus Delbrück wird sich am 11. März in Richtung polnisch-ukrainischer Grenze auf den Weg machen. Dafür werden am 5. März auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses Delbrück Spenden angenommen.

„Das sind schlimme Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen. Noch vor einigen Tagen haben wir geglaubt, dass ein Krieg in Europa nicht möglich ist. Nun ist Hilfe für die Flüchtenden und die Menschen in der Ukraine gefragt“, sagt Bürgermeister Werner Peitz, der eine gerade in Delbrück gestartete Hilfsaktion unterstützt. Involviert sind Privatpersonen, Feuerwehr, DRK und der Marktkauf.

An diesem Samstag werden auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehaus in Delbrück, Südstraße 39, haltbare Lebensmittel, Getränke und Hygieneartikel gesammelt. In der Zeit von 10 bis 19 Uhr werden die Spenden von Feuerwehrleuten entgegengenommen. „Wichtig ist, dass die Lebensmittel mindestens noch ein halbes Jahr haltbar sind und gegen äußere Beschädigungen geschützt sind“, erläutert Henry Kosche vom Marktkauf, der den Hilfeaufruf ebenfalls unterstützt. Auch in dem Supermarkt werden Lebensmittelspenden entgegengenommen.

„Außerdem bitten wir um Spenden, da für den Transport der Spenden Fahrtkosten von bis zu 8000 Euro anfallen“, sagt der Leiter der Delbrücker Feuerwehr, Johannes Grothoff. Mehrere private Bullis mit Anhänger, aber auch eine Reihe von Feuerwehrfahrzeugen stehen für die Aufnahme der Hilfsgüter bereit. „Bürgermeister Werner Peitz, Landrat Christoph Rüther und auch der Kreisbrandmeister haben sofort ihre Unterstützung zugesagt, so dass wir auch Feuerwehrfahrzeuge einsetzen können“, so Grothoff weiter. „Jeder Euro und jede Spende von haltbaren Lebensmitteln sind wichtig“, betont Martin Steffens, der die Initiative einer Facebookgruppe aufgegriffen und im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht auf die Beine gestellt hat.

Spenden sollen per Zug nach Lwiw gebracht werden

Am Freitag, 11. März, startet der Transport von Delbrück aus. Ziel ist – nach rund 1250 Kilometern – der Raum Przemyśl in Polen. Przemyśl war in den vergangenen Tagen als Partnerstadt Paderborns bereits mehrfach Ziel von Hilfstransporten aus der Region. In der Lagerhalle einer polnischen Spedition bei Przemysl werden die Hilfsgüter umgeladen und per Eisenbahn direkt nach Lwiw (Lemberg) in die Ukraine gebracht. „Sollte dies nicht mehr möglich sein, übernimmt das polnische Rote Kreuz den Transport“, sagt Marlena Wroblewska. Die gebürtig aus Adamow bei Przemysl stammende junge Frau lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann Daniel in Delbrück.

Ukrainische Flüchtlinge in Przemyśl, der polnischen Partnerstadt Paderborns nahe der Grenze 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein Kind sucht sich im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs Stofftiere am Bahnsteig aus. Das Kind ist zuvor mit dem Zug aus Kiew angekommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Nonne geht an schwer bewaffneten Polizeikräften im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs vorbei. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein polnischer Grenzschützer reicht im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs einem Kind ein Stofftier. Das Kind ist zuvor mit dem Zug aus Kiew angekommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Zahlreiche Menschen steigen am Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs aus dem Zug aus Kiew. Hier kommen täglich Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Rollstühle und Kinderwagen werden im Bahnhof von Przemyśl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs an das Gleis gebracht, wo ein Zug mit Geflüchteten aus Kiew erwartet wird. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl:: Geflüchtete stehen vor einem Bus für die Fahrt nach Braunschweig und Hannover vor dem Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Luftaufnahme des provisorischen Lagers für ukrainische Flüchtlinge in Przemyśl nahe der Grenze. Foto: Lassi Lapintie/Lehtikuva/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete werden vor einem Bus für die Fahrt nach Braunschweig und Hannover vor dem Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze registriert. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete stehen für die Registrierung für eine Busfahrt nach Braunschweig und Hannover mit ihrem Pass am Bahnhof von Przemyśl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Geflüchtete stehen für die Registrierung für eine Busfahrt nach Braunschweig und Hannover am Bahnhof von Przemysl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze. Die Geflüchteten sind zuvor mit dem Zug aus der Ukraine hier angekommen. Die Diakonie Hannover hat vier Busse organisiert, die mit den Menschen nach Braunschweig fahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Menschen, die aus der Ukraine fliehen, geben am Bahnhof in Przemysl ihre Pässe ab, als sie sich für einen Bus registrieren lassen, der sie nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 03.03.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau benutzt ihr Mobiltelefon, nachdem sie am Bahnhof in Przemyśl in einen Bus gestiegen ist, der Flüchtlinge nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau, die aus der Ukraine flieht, besteigt am Bahnhof in Przemyśl einen Bus, der Flüchtlinge nach Deutschland bringen wird. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau gibt Annweisungen, während Menschen am Bahnhof in Przemyśl darauf warten, sich für einen Bus zu registrieren, der sie nach Deutschland bringen wird. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Menschen, die aus der Ukraine fliehen, lassen sich am Bahnhof in Przemyśl für einen Bus registrieren, der sie nach Deutschland bringen soll. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Ein Mann aus der Ukraine wartet am Bahnhof von Przemyśl darauf, in einen Zug zu steigen, um in die Ukraine zurückzukehren und gegen die Russen zu kämpfen, sechs Tage nach Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine. Foto: Bryan Smith/ZUMA Press Wire/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Flüchtlinge, die aus der Ukraine fliehen, schlafen in einer Unterkunft für Frauen und Kinder am Bahnhof in Przemyśl. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 3.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Frau und ein Kind, die aus der Ukraine geflohen sind, sitzen neben einem Kinderbett in einem Schutzraum für Frauen und Kinder am Bahnhof in Przemyśl. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa 2.3.2022, Polen, Przemyśl: Eine Mutter steht mit ihrem Kind am Gleis im Bahnhof von Przemysl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs und wartet auf die Weiterfahrt nach Krakau. Foto: Kay Nietfeld/dpa 02.03.2022, Polen, Przemyśl: Frauen warten mit ihren Kindern im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs auf ihre Züge für die Weiterfahrt. Foto: Kay Nietfeld/dpa 02.03.2022, Polen, Przemyśl: Eine Mutter deckt ihr Kind im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs mit einer Decke zu. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, Przemysl: Frauen mit Kindern sitzen in der Wartehalle im Bahnhof in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa 2.3.2022, Polen, PrzePrzemyśl: mysl: Frauen stehen am Gleis im Bahnhof von Przemysl in der Nähe des ukrainsch-polnischen Grenzübergangs. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen Foto: Kay Nietfeld

Gemeinsam mit Karina Biskup und Annema Piwko-Letek hat sie eine Facebookgruppe ins Leben gerufen, die auch schon in Polen Hilfsgüter gesammelt und nach Lwiw gebracht hat. Ihr Cousin arbeitet bei einer Spedition in der Nähe von Przemysl und hat den Transport organisiert. Auch bei diesem Hilfstransport kümmert er sich um die Logistik und die Spedition stellt ihre Lagerhalle zur Verfügung.

Der DRK-Stadtverband unterstützt den Hilfstransport ebenfalls, sammelt gute gebrauchte Kleidung und hat ein Spendenkonto eingerichtet. Unter dem Kennwort DRK-Ukraine-Hilfe werden unter der Bankverbindung DE67 472 517 400 000 011 114 Spenden gesammelt. Außerdem bietet die DRK-Kleiderkammer Sonderabgabetermine an, um gut erhaltene Kleidung zu sammeln. „Besonders Babykleidung sowie Kinder- und Jugendkleidung wird gesucht“, so die stellvertretende Rot-Kreuzleiterin Martina Werning. Die DRK-Kleiderkammer im DRK-Heim, Südstraße 39, öffnet für die Annahme von Dienstag bis Donnerstag, 8. bis 10. März, je von 14 bis 18 Uhr.

Stadt Delbrück hilft

Auch die Stadtverwaltung hat eine zentrale Anlaufstelle für Hilfsangebote eingerichtet. „Uns wurden schon mehrere Räumlichkeiten für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine angeboten. Die Hilfsbereitschaft ist vorbildlich“, sagt Bürgermeister Werner Peitz. Weitere Angebote nehmen der Bürgermeister (Tel. 05250/996102 oder werner.peitz@delbrueck.de) sowie die Leiterin des Fachbereichs Soziales, Brigitte Strunz (Tel. 05250/996234 oder brigitte.strunz@delbrueck.de) entgegen.

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.