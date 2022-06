Diözesanverband: Meister in 32 Einzel- und 13 Mannschaftswertungen in Hövelhof ausgeschossen

Die Meisterschaften im sportlichen Schießen des Diözesanverbandes Paderborn im Bund der historischen Deutschen Schützenbruderschaften fanden auf der Schießanlage des Schützen- und Bürgerhauses in Hövelhof statt. 489 Teilnehmer suchten in den Kategorien Luftgewehr, Luftpistole und Kleinkalibergewehr ihre Meister. Insgesamt wurden 32 Einzel- und 13 Mannschaftsmeister gesucht.

„Die Rahmenbedingungen auf der Schießanlage in Hövelhof sind ideal für eine so große Meisterschaft. Die Ergebnisse können sich sehr gut sehen lassen“, hatte der stellvertretende Diözesanschießmeister Wolfgang Troja den zweitägigen Wettbewerb bestens vorbereitet. Sportschützen aus den Bezirken Büren, Menden, Paderborn-Land, Paderborn-Stadt, Warburg und Wiedenbrück traten in Hövelhof an. Die Meisterschaft auf Diözesanebene ist die Vorqualifikation zur Teilnahme an den Bundesmeisterschaften des BHDS, die ebenfalls nach zweijähriger Zwangspause im Herbst dieses Jahres wieder durchgeführt werden können.

Inzwischen sind alle Wettbewerbe ausgewertet und Diözesanschießmeister Rudolf Bracht konnte in Hövelhof die Sieger und Platzierten mit Medaillen und Pokalen auszeichnen.