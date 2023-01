Dritte Auflage der „Swing & Jazz-Night“ in Hövelhof

Zum Start in das neue Kulturjahr begrüßt der Verein Sennekult zur dritten Auflage der „Swing & Jazz-Night“ am Samstag (28. Januar) die „The Sazerac Swingers“ im Schützen- und Bürgerhaus Hövelhof.

2018 traten die neu formierten „The Sazerac Swingers“ mit dem fast missionarisch anmutenden Credo auf die Bühne, den Jazz zurück in den Jazz bringen zu wollen. Das Album „Put the Jazz Back in Jazz!“ wühlte tief im Erbe des New Orleans Sounds und ließ die Fachleute aufhorchen.

Die Platte lief laut der Band sogar im Bordprogramm der Lufthansa. Als eine der ersten deutschen Bands überhaupt, habe diese im legendären Pariser „Caveau de la Huchette“ auftreten dürften, wo sie schnell zu einer Art Hausband des Clubs geworden sei.

Mit ihrem neuen Album Stylin’ And Profilin’ setzten „The Sazerac Swingers" ihren Weg konsequent fort und übersetzen den Geist der goldenen 1920er Jahre in die heutige Zeit. „Kein Retro, kein Vintage, kein Revival“, schreibt das Rhein-Main-Magazin, dass der Band eine „beeindruckende Energie und Präsenz“ attestiert.

Alle Facetten des Lebens

Die Hausband des „Berlin Burlesque Festival“ beschreibt ihr neues Album als „glamourös, swingend, ruchlos und geradlinig über das gesamte Spektrum von eskalierenden Party-Exzessen bis hin zu bittersüß-tiefgründigen Balladen“. Von Burlesque bis Motorsport, von Romantik bis Wrestling, Liebe, Humor, Tanz, Verzweiflung, Hoffnung, und immer wieder der unbändige Wille zu Feiern als gäbe es kein morgen – alle Facetten des Lebens, die den Menschen im Zeitgeist der 1920er wie auch der 2020er Jahre bewegen, finden sich demnach in der Musik wieder, mit dem „The Sazerac Swingers“ 2023 auf Tournee gehen.

Einlass ist am 28. Januar um 19 Uhr und Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 23 Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen Ingo´s Naturkost in Hövelhof, Kersting Hövelhof, in der Geschäftsstelle Sennekult im Rathaus Hövelhof und bei Ticket Direct Paderborn.

Der Veranstalter ist der gemeinnütziger Verein Sennekult Hövelhof e.V., der über 200 Mitglieder zählt und es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit außergewöhnlichen Veranstaltungen das Kulturleben in Hövelhof zu bereichern.