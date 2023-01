DRK Hövelhof ernennt Thomas Kubera zum Ehrenvorsitzenden

„Das ist heute eine besondere Jahreshauptversammlung für unseren DRK-Ortsverein: Zum ersten Mal findet dieses Treffen in unserer im Mai eröffneten, neuen Begegnungsstätte statt.“ Die Freude war dem Vorsitzenden des Deutschen Roten Kreuzes Hövelhof, Andreas Fockel, deutlich anzumerken, dass sich das Gebäude zusehends mit Leben füllt. „Die Flutkatastrophe und die Ukrainehilfe zeigen, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement ist“, so Fockel weiter.

Freuen sich bei der Jahreshauptversammlung über die neuen Möglichkeiten in der DRK-Begegnungsstätte in Hövelhof (von links): Schriftführer Tobias Wulle, die Rotkreuzleiterin Yvonne Burchert, die neue hauptamtliche Leitung der DRK-Begegnungsstätte, Jeanette Kulik-Grabosch, der neue Ehrenvorsitzende Thomas Kubera und der im Amt bestätigte erste Vorsitzende Andreas Fockel.

Rotkreuzleiter Christian Honerlage blickte auf das zurückliegende Jahr und berichtete, dass zwei Rotkreuzler aus Hövelhof beim Hochwassereinsatz in Altena den Rettungsdienst vor Ort übernommen haben, da das Altenaer Fahrzeug defekt war, außerdem wurde ein Campingplatz evakuiert. Beim zweiten Hochwassereinsatz wurden Einsatzkräfte in Euskirchen versorgt. Das DRK Hövelhof unterstützte den Krankentransport mit 39 Fahrten, führte Coronatests in Senioreneinrichtungen durch und sicherte Veranstaltungen sowie mehrere Feuerwehreinsätze mit Sanitätsdiensten ab.