Ehrenhauptmann Heinrich Hüwelhans verstorben

Schützen in Trauer

Heinrich Hüwelhans war 1967 in die St.-Hubertus- Schützenbruderschaft eingetreten. 15 Jahre hat er die Kompanie als Kompaniechef gelebt, geprägt, mit großem Teamgeist geführt, und entscheidend zur Entwicklung der Bruderschaft beigetragen. 1970 war er Zepterprinz und 1995 König sowie Bezirkskönig und 1999 noch einmal im Hofstaat. Zudem war er erfolgreicher Sportschütze, der seine Mannschaft weit über die Grenzen Hövelhofs hinaus erfolgreich vertreten hat. Aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes wurde Hüwelhans unter anderem mit dem Hohen Bruderschaftsorden ausgezeichnet.

Die Schützen geben ihm am Mittwoch, 13. April, um 14 Uhr im Seelenamt und anschließender Beisetzung von der Friedhofskapelle aus das letzte Geleit. Alle Schützenbruder sind eingeladen, in Uniform an der Trauerfeier teilzunehmen.