Eichen-Apotheke Hövelhof stellt zwei Finalistinnen

Gleich zwei Kandidatinnen für die Auszeichnung „PTA des Jahres 2022“ kommen aus dem Kreis Paderborn. Und nicht nur das: Anna Rodenbröker und Nicola Sasse arbeiten beide bei der Eichen-Apotheke in Hövelhof und sind Kolleginnen. Sie gehören zu den zehn Finalistinnen, die am 12. November in Berlin den begehrten Titel sowie 5000 Euro Preisgeld gewinnen wollen.

Zuvor haben die beiden Pharmazeutisch-technischen Assistentinnen (PTA) eine Bewerbung an den Organisator Pharma Privat geschickt, dessen Jury die beiden PTAs zur Endrunde in die Hauptstadt einlud. Dort haben die Finalistinnen im Herbst die Chance, eine Fachjury persönlich von ihren PTA-Qualitäten zu überzeugen.

Der Wettbewerb beginnt mit einem allgemeinen Wissenstest mit Fragen aus dem Apothekenalltag. Anschließend folgen jeweils ein Beratungs- und ein Verkaufsgespräch. Zum Abschluss werden die Kenntnisse in der Rezeptur abgefragt.

„Vor über zehn Jahren haben wir diesen Wettbewerb entwickelt, um den Berufsstand der PTA zu fördern. Der anhaltende Fachkräftemangel zeigt, wie wichtig es ist, sich für diese Berufsgruppe zu engagieren, damit wir auch zukünftig professionell in der Apotheke beraten werden“, erklärt Hanns-Heinrich Kehr, Geschäftsführer von Pharma Privat.

Dass gleich zwei Finalistinnen aus einer Apotheke stammen, gab es in der Geschichte des Wettbewerbs noch nicht. Im Jahr 2019 ging der Titel sogar erstmals in den Kreis Paderborn: Tanja Lorz, PTA der Sonnen-Apotheke in Delbrück, sicherte sich vor drei Jahren die Auszeichnung „PTA des Jahres“. Sie war es auch, die Anna Rodenbröker und Nicola Sasse zur Teilnahme an dem Wettbewerb ermutigte. „Tanja hat es uns schmackhaft gemacht, und wir haben viel Spaß dabei, zusammen zu lernen und uns auf den neuesten Wissensstand zu bringen“, erzählt Nicola Sasse.

Um den Titel erneut in den Kreis Paderborn zu holen, lernen die beiden PTAs fleißig nach der Arbeit oder in den Pausen. „Es macht Spaß, diesen abwechslungsreichen und herausfordernden Beruf zu repräsentieren und auszuführen“, erklärt Sasse ihre Motivation, sich neben dem Arbeitsalltag fortzubilden. Darüber hinaus lockt auch der Veranstalter mit attraktiven Preisen: Die Gewinnerin erhält ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro und ein Apothekenevent für das ganze Team. Alle Teilnehmerinnen erhalten neben hochwertigen Sachpreisen zudem Seminarreisen und weitere Fortbildungen.