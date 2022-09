Endlich – Espeln genießt sein Erntedankfest

Der letzte Erntewagen ist beladen und eingefahren zum Erntedankfest in Espeln. Wie in alter Tradition hatten sich zahlreiche große und kleinen Gäste im Schatten der Kirche eingefunden, um den großen Umzug bei bestem Wetter mit den 40 Gruppen zu bestaunen.

Die beiden Moderatoren Manuel Lappe und Martin Hegemann hatten sich gut vorbereitet und wussten genau zu berichten, wer und was da gerade im Zug zu sehen ist. Kartoffelernte mit Geräten aus vergangenen Zeiten oder Handgemachtes Brot, was gerne in die Menge gereicht wurde, weckte das Interesse. Auch die kleinsten aus der Gemeinde waren in großer Zahl präsent. Mit schmucken kleinen Wagen, der Jahreszeit entsprechend geschmückt, reihten sie sich in den Zug mit ein. Als Kindererntekönigspaar wurden Leonard Hils (6) und Anna Witte (6) gefeiert. Beide freuten sich riesig auf den bunten Umzug.