Engagement im Ehrenamt:  Heimatpreis in Hövelhof

Hövelhof

Auch in diesem Jahr würdigt die Sennegemeinde Hövelhof ehrenamtliches Engagement mit dem Heimatpreis. Bis zum 20. Mai können Interessenten Personen, Vereine oder Institutionen per E-Mail an info@hoevelhof.de oder per Post vorschlagen. Auf der Homepage der Gemeinde unter www.hoevelhof.de steht ein entsprechendes Formular zum Download zur Verfügung.